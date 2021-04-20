Гинцбург назвал число привитых «Спутником V» человек

Москва, 20 апреля. Количество людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», назвал директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Уже примерно 11 млн человек сделали прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Препарат разработали специалисты НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина первая в мире прошла государственную регистрацию. Затем ученые провели все необходимые клинические испытания и выпустили препарат в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» одобрили для использования в экстренных случаях в Непале. Препарат применяется уже в 60 государствах.