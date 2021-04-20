Глеб Жемчугов познакомил фанатов с новыми участниками «Дома-2»

Москва, 20 апреля. Звезда «Дома-2» Глеб Жемчугов, более известный под псевдонимом Клубничка, познакомил своих подписчиков с новыми участниками шоу, которое вышло в эфир на канале «Ю» 19 апреля.

Самый скандальный проект российского телевидения вновь вернулся на экраны. Теперь «Дом-2» выходит в эфир на телеканале «Ю». Первый выпуск зрители уже посмотрели в понедельник и смогли оценить состав обновленного шоу. Участниками реалити стали не только «старички». После масштабного кастинга проект пополнился новыми героями, жаждущими любви.

На своей странице в Instagram Глеб Клубничка познакомил подписчиков с девушками и юношами, пришедшими строить романтические отношения.

«Новое поколение «Дома-2» — самые лучшие, самые крутые. Именно они будут строить любовь, именно они будут сиять и блистать», — заявил он.

Prt Scr instagram.com / @gleb_zhemchugov

«Мы любим Глеба Клубничку!» — с криком ворвалась в трансляцию одна из новеньких девушек.

Далеко не все россияне положительно оценили возобновление «Дома-2». Новый выпуск шоу им показался скучным, а участники — пресными. Зрители считают, что целесообразнее было бы закрыть проект навсегда.