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Неизбежная конфронтация: Израиль объявил о военных учениях на реке Иордан
flickr.com  /  Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0
Весь мир

Неизбежная конфронтация: Израиль объявил о военных учениях на реке Иордан

Тель-Авив, 20 апреля. Израильская армия (ЦАХАЛ) приступила к учениям вдоль иорданской границы. Министерство обороны Израиля сообщило о перекрытии района, где одна из ключевых автомагистралей сближается с рекой Иордан.

«Учения потребуют закрытия трассы 90, и в этом районе будут слышны выстрелы и взрывы», — говорится в сообщении.

Незадолго до начала данных мероприятий израильское руководство заявило о подготовке к «неминуемой конфронтации с Ираном». Действительно, на протяжении сорока лет между государствами сохраняются напряженные отношения, для которых характерны периодические обострения.

Так, например, в течение последних двух лет в акватории Оманского залива наблюдаются периодические обстрелы грузовых судов. Ни один из этих случаев не расследован до конца, однако стороны уверены в виновности друг друга.

Последняя атака на израильский контейнеровоз произошла 13 апреля вблизи берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Предположительно, был нанесен ракетный удар с иранского судна или беспилотника. Последний же случай обстрела корабля исламской республики датируется 7 апреля. Данный инцидент произошел в Красном море.

Кроме того, резкое ухудшение международной обстановки произошло после диверсии на иранском ядерном объекте в Натанзе 11 апреля. На предприятии случился взрыв, повредивший систему электропитания. Иран официально обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар и расценивает произошедшее как акт «ядерного терроризма». Предположительно, диверсия была осуществлена усилиями израильской спецслужбы «Моссад».

Кроме того, учения в районе реки Иордан могут быть связаны с обострением спора за пресную воду между Израилем и Иорданией. Дело в том, что по международному договору еврейское государство обязано поставлять в королевство 35 миллионов кубометров воды ежегодно из озера Кинерет.

Периодически Амман отправлял заявки на увеличение объемов в зависимости от уровня засушливости сезона и они удовлетворялись. Однако последнее подобное прошение было отвергнуто, и королевству было предложено доплатить за дополнительную воду. Этот шаг вызвал широкое недовольство внутри Иордании, что вылилось в напряженность между двумя государствами.

израиль иран иордания
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