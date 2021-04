Неизбежная конфронтация: Израиль объявил о военных учениях на реке Иордан

Тель-Авив, 20 апреля. Израильская армия (ЦАХАЛ) приступила к учениям вдоль иорданской границы. Министерство обороны Израиля сообщило о перекрытии района, где одна из ключевых автомагистралей сближается с рекой Иордан.

«Учения потребуют закрытия трассы 90, и в этом районе будут слышны выстрелы и взрывы», — говорится в сообщении.

Незадолго до начала данных мероприятий израильское руководство заявило о подготовке к «неминуемой конфронтации с Ираном». Действительно, на протяжении сорока лет между государствами сохраняются напряженные отношения, для которых характерны периодические обострения.

Так, например, в течение последних двух лет в акватории Оманского залива наблюдаются периодические обстрелы грузовых судов. Ни один из этих случаев не расследован до конца, однако стороны уверены в виновности друг друга.

Последняя атака на израильский контейнеровоз произошла 13 апреля вблизи берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Предположительно, был нанесен ракетный удар с иранского судна или беспилотника. Последний же случай обстрела корабля исламской республики датируется 7 апреля. Данный инцидент произошел в Красном море.

As maritime tensions quickly escalate in the Middle East between Iran and Israel, we see that Iran has now dispatched a frigate to protect its 'spy ship' SAVIZ, located in the southern section of the Red Sea. SAVIZ was purportedly attacked. A SkySat satellite image by @planetlabs pic.twitter.com/pVuz3w2tQc — TankerTrackers.com, Inc.⚓️???? (@TankerTrackers) April 14, 2021

Кроме того, резкое ухудшение международной обстановки произошло после диверсии на иранском ядерном объекте в Натанзе 11 апреля. На предприятии случился взрыв, повредивший систему электропитания. Иран официально обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар и расценивает произошедшее как акт «ядерного терроризма». Предположительно, диверсия была осуществлена усилиями израильской спецслужбы «Моссад».

Кроме того, учения в районе реки Иордан могут быть связаны с обострением спора за пресную воду между Израилем и Иорданией. Дело в том, что по международному договору еврейское государство обязано поставлять в королевство 35 миллионов кубометров воды ежегодно из озера Кинерет.

Периодически Амман отправлял заявки на увеличение объемов в зависимости от уровня засушливости сезона и они удовлетворялись. Однако последнее подобное прошение было отвергнуто, и королевству было предложено доплатить за дополнительную воду. Этот шаг вызвал широкое недовольство внутри Иордании, что вылилось в напряженность между двумя государствами.