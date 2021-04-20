Пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Сети

Варна, 20 апреля. Мошенники обманным путем крадут личные данные пользователей мессенджера WhatsApp, предлагая им установить «розовую тему».

Злоумышленники разработали новую схему кражи личных данных пользователей популярного мессенджера WhatsApp. Об уловках мошенников рассказали журналисты издания PhoneArena.

Хакеры предлагают установить доверчивому пользователю «розовую тему» оформления для мессенджера. Такое предложение обычно приходит в групповые чаты. Для установки достаточно перейти по специальной ссылке. Однако при переходе на нее пользователь получает не новую тему, а программу, лишающую его аккаунта. Выглядит она точь-в-точь как сам мессенджер.

Специалисты в области информационной безопасности рассказали, как обезопасить свой телефон от подобной уловки. Для этого рекомендуется удалить приложение со всех устройств, сменить пароль и очистить кеш браузера.

Ранее сообщалось, что в приложении WhatsApp была выявлена серьезная уязвимость. Хакеры могут удаленно лишить пользователя личных данных в обход системы аутентификации.