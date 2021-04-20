Холодная зима спровоцировала рост спроса на газ в Литве

Вильнюс, 20 апреля. В Литовской Республике резко увеличился спрос на природный газ в сфере выработки тепла и электроэнергии.

Это произошло на фоне низких температур воздуха. В первом квартале 2021 года спрос на газ в стране вырос почти на треть, достигнув отметки в 8,7 ТВтч, по информации оператора транспортировки природного газа в республике Amber Grid. При этом в 2020 году за аналогичный период потребность Литвы в голубом топливе составляла 6,8 ТВтч.

«Рост потребления в компании объяснили холодной зимой, что привело к повышению спроса на газ в выработке тепла и электроэнергии», — пишет Baltnews.

Почти весь поступивший в отчетный период объем газа предназначался для нужд Литвы. К тому же нынешней зимой из-за холодов и повышенного спроса участники рынка предприняли активные шаги по «выгрузке» газа из хранилища, полностью заполненного в летний период. Сообщается, что Россия остается основным импортером голубого топлива в республику по трубопроводу. Часть газа приходит из латвийского хранилища, однако это топливо имеет российское происхождение.

Литва вместе с другими прибалтийскими странами собирается отказаться от российской электроэнергии. Однако странам Балтии невыгодно выходить из энергетического кольца БРЭЛЛ, объяснял ранее аналитик Николай Межевич.