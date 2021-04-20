В Сети появилось видео с нашествием медуз на черноморском курорте в Сочи

Сочи, 20 апреля. Нашествие медуз на черноморском порту Сочи попало на видео. На кадрах видно, как возле причала плавает огромное количество этих прозрачных морских обитателей.

Все это происходило рядом с Морским вокзалом города. Из-за сотен медуз вода в гавани стала напоминать кашу. Эксперты отметили, что в этом нет ничего необычного, поскольку весной происходит обновление популяции.

Кроме того, в настоящее время на черноморском побережье наиболее благоприятное направление ветра и морских течений для миграции медуз. Как только потеплеет, этих обитателей станет меньше.

Тем временем на видеозапись попали брачные игры дальневосточных леопардов в Приморье. Ученым не раз удавалось зафиксировать «свидания» этой парочки, после которой у самки по кличке Бэри появились котята.