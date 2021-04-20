Забил насмерть и сжег труп: в Тульской области осужден мужчина за убийство подруги

Тула, 20 апреля. В Тульском регионе на девять лет и два месяца лишения свободы осужден мужчина, который избил до смерти свою гражданскую жену и позже пытался сжечь ее труп.

Трагедия произошла в декабре 2020 года в городе Богородицке. 22-летний мужчина в момент ссоры начал избивать свою подругу. Оба они находились под воздействием наркотиков. Молодой человек нанес ей повреждения, от которых 29-летняя женщина скончалась.

«Позже, когда он осознал, что забил девушку насмерть, решил замести следы. Тело спрятал. Вывозил его под покровом ночи, завернутое в ковер. Заранее подготовился: реанимировал старую машину, приобрел для нее новый аккумулятор, так как предыдущий был разряжен. Приготовил канистру бензина, чтобы облить тело», — рассказала ФАН старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Зинаида Каминская.

Тело вывез в овраг и поджег, предварительно облив бензином. Останки были обнаружены через неделю.

Теперь осужденного ждет колония строгого режима. У погибшей девушки остался маленький ребенок.

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