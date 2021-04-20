Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 20:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:39
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова похвасталась фигурой в купальнике
20:36
Общество
Петербуржцам назвали театры, которые можно посетить бюджетно или бесплатно
20:36
Весь мир
Саудовская Аравия и Греция заключили сделку на поставку ЗРК Patriot Эр-Рияду
20:35
Шоу-бизнес
Мать Рустама Солнцева перепутали с Аллой Пугачевой
20:31
Весь мир
Коллапс в системе: Тунис рискует лишиться транспорта
20:31
Экономика
Одежда, топливо и стройматериалы могут вскоре подорожать в России
20:27
Происшествия
Забил насмерть и сжег труп: в Тульской области осужден мужчина за убийство подруги
20:25
Спорт
Губерниев иронично поздравил Елену Вяльбе с 53-летием
20:25
Весь мир
Неизбежная конфронтация: Израиль объявил о военных учениях на реке Иордан
20:24
Экономика
В Госдуме предлагают запретить офшорные счета для российских бизнесменов
20:23
Шоу-бизнес
Дрон намотал на пропеллер челку музыканта группы «Би-2»
20:23
Происшествия
Главу отдела полиции задержали за махинации с янтарем под Калининградом
20:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поставила на место обвинившую ее в зависти Боню
20:22
Экономика
Русофобия бумерангом ударила по портам и ж/д отрасли стран Прибалтики
20:19
Общество
Председатель СК провел оперативное совещание о результатах доследственных проверок
20:17
Технологии
Новый iPhone 12 в фиолетовом цвете представили на презентации Apple
20:16
Политика
Американцев разгневало предложение Мексики спасти США от мигрантов в обмен на миллион виз
20:16
Общество
Гинцбург назвал число привитых «Спутником V» человек
20:12
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов познакомил фанатов с новыми участниками «Дома-2»
20:11
Экономика
Депутат ЗакСа Цивилев предположил, что скажет Путин о регионах в послании
Все новости
Забил насмерть и сжег труп: в Тульской области осужден мужчина за убийство подруги
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look
Происшествия

Забил насмерть и сжег труп: в Тульской области осужден мужчина за убийство подруги

 

Тула, 20 апреля. В Тульском регионе на девять лет и два месяца лишения свободы осужден мужчина, который избил до смерти свою гражданскую жену и позже пытался сжечь ее труп.

Трагедия произошла в декабре 2020 года в городе Богородицке. 22-летний мужчина в момент ссоры начал избивать свою подругу. Оба они находились под воздействием наркотиков. Молодой человек нанес ей повреждения, от которых 29-летняя женщина скончалась.

«Позже, когда он осознал, что забил девушку насмерть, решил замести следы. Тело спрятал. Вывозил его под покровом ночи, завернутое в ковер. Заранее подготовился: реанимировал старую машину, приобрел для нее новый аккумулятор, так как предыдущий был разряжен. Приготовил канистру бензина, чтобы облить тело», — рассказала ФАН старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Зинаида Каминская.

Тело вывез в овраг и поджег, предварительно облив бензином. Останки были обнаружены через неделю.

Теперь осужденного ждет колония строгого режима. У погибшей девушки остался маленький ребенок.

Ранее ФАН писал о том, что семья из пяти человек, включая младенца, отравилась угарным газом под Тулой

тульская область происшествие жестокое убийство
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 149526 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 60355 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 44718 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 44499 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 42209 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Забил насмерть и сжег труп: в Тульской области осужден мужчина за убийство подруги
Рейтинг@Mail.ru