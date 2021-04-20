Президент РФ указал на взаимное влияние российской и немецкой культур

Москва, 20 апреля. Российский президент Владимир Путин отметил влияние российской и европейской культур на историческое примирение после Второй мировой войны.

Глава государства сделал заявление в ходе вступительного слова к книге Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию». Автор произведения указывает на взаимное влияние двух европейских культур, пояснил президент.

«Это то, что во многом помогло нам осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и решить сложнейшую задачу исторического примирения после Второй мировой войны», — сказал Путин.

Ранее Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по телефону. Главы государств обсудили ситуацию в Донбассе.