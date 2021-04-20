Один человек стал жертвой стрельбы у супермаркета в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 20 апреля. Один человек погиб в результате огнестрельного ранения в результате стрельбы у супермаркета в Нью-Йорке. Об этом во вторник рассказали в местном управлении полиции.

Согласно информации американских правоохранителей, еще двое человек получили ранения от неизвестного злоумышленника. Сейчас полиция занимается поиском преступника. Один человек скончался в результате происшествия. На место инцидента прибыли власти штата.

Подросток получил пулю в голову на детской вечеринке в США. Как сообщалось ранее, инцидент зафиксирован в городе Лаплас, штат Луизиана.