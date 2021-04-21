«Я бы обманул любое жюри»: Юрий Лоза раскрыл детали пения под фонограмму

В недалеком прошлом виртуозы на звукозаписывающих студиях учитывали при изготовлении фонограмм даже особенности изменения звука в концертном зале. Об этом в беседе с ФАН рассказал певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.

По словам артиста, современные технологии активно помогают звездам радовать публику великолепным исполнением песен.

«Техническое оснащение эстрады сейчас на таком высоком уровне, что практически ничего нельзя отличить. Существуют программы, которые в режиме реального времени исправляют вокал. Раньше такое было возможно только в студийных условиях. Сегодня же можно сделать такой звук, что настоящее исполнение будет казаться менее живым, чем записанное», — сообщил певец.

Юрий Лоза также раскрыл некоторые тонкости, которые помогали исполнителям добиться на сцене большей правдоподобности.

«Раньше люди, работавшие под фонограмму, делали концертную версию своих записей с паузами, кашлем. Мелодию на проигрывателе мы слышим из колонок достаточно близко, а в зале звучание изменяется, появляется эхо. Поэтому грамотные специалисты делали версии с нужными поправками, чтобы архитектура самого помещения уже дополняла звук композиции. Если бы меня, как звукорежиссера, попросили, я бы обманул любое жюри», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он отметил, что нынешние технологии позволяют практически любому желающему стать талантливым певцом.

«Если человек в принципе издает какие-то звуки, поет хотя бы близко к мелодии, то за счет программ и всяких ухищрений можно сделать так, что никто ничего не заподозрит», — подытожил композитор.

Ранее Юрий Лоза оценил новое вокальное шоу канала «Россия-1».