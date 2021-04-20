Российские ученые нашли способ пастеризации молока без потери полезных качеств

Ростов-на-Дону, 20 апреля. Новую технологию пастеризации молока с помощью микроволнового излучения разработали российские ученые. Метод позволяет сохранить все полезные свойства продукта.

Разработчики использовали программные режимы пастеризации. Это позволило оптимизировать температуру. При обычной пастеризации молоко необходимо довести до кипения, что приводит к исчезновению как бактерий, так и ценных белков. Такой продукт становится не очень полезным.

Специалистам Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микроэлектроники Южного федерального университета удалось вывести оптимальную формулу. Стерилизацию проводят при температуре в 65 градусов, а затем выдерживают в течение 30 минут. Температуру повышают скачками. Это уничтожает микробы, но не меняет свойств молока.

До этого россиянам порекомендовали не совмещать в одном приеме пищи гречку и молоко. Это может вызвать тошноту и диарею.