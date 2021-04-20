Регулярное недосыпание оказалось смертельно опасным для человека

Москва, 20 апреля. Новое исследование, проведенное учеными из Франции, Великобритании и Финляндии, показало опасность регулярного недосыпания в среднем возрасте.

Команда специалистов под руководством профессора Северин Сабиа из французского Национального института здоровья и медицинских исследований изучила и проанализировала данные, полученные во время второго когортного исследования Уайтхолла, которое проводили в Великобритании в 80-х годах прошлого века.

Так, исследователи оценили среднюю продолжительность сна более 10 тыс. участников эксперимента. В результате подтвердилась взаимосвязь между недосыпом и риском развития деменции в пожилом возрасте. Сон, длившийся менее 6 часов в сутки, увеличивал на 30% вероятность появления слабоумия.

Кроме того, еще одним тревожным признаком деменции может стать лунатизм, проявляющийся во взрослом возрасте. Его спонтанное появление может сигнализировать об опасных проблемах со здоровьем.