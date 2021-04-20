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Бастрыкин встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии
Пресс-служба СК РФ
Общество

Бастрыкин встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии

Москва, 20 апреля. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел рабочую встречу с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Мезенцева назначили на эту должность 19 марта. До этого он являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Белорусь. Во время беседы Бастрыкин подчеркнул, что «прочный фундамент братских и добрососедских отношений» сложился во многом благодаря личному вкладу чиновника.

Участники встречи выразили уверенность, что развитие российско-белорусского сотрудничества в области защиты прав и законных интересов граждан продолжится. В завершении встречи Бастрыкин вручил Мезенцеву медаль «10 лет Следственному комитету Российской Федерации» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Глава СКР ранее встретился с генпрокурором и министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым, сообщал ФАН. В рамках переговоров стороны обсудили важность тесного взаимодействия между странами.

россия белоруссия бастрыкин мезенцев
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