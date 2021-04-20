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Май Абрикосов обвинил Бородину в лицемерии 
instagram.com  /  @tertishnyi_official
Шоу-бизнес

Май Абрикосов обвинил Бородину в лицемерии 

Москва, 20 апреля. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина разозлила своей публикацией в Instagram бывшего участника реалити-шоу Мая Абрикосова, который обвинил ее в лицемерии.

Бородина опубликовала в блоге свое фото, оформленное фильтром в стиле звезды Евровидения Кончиты Вурст — она предстала на кадре перед фанатами с бородой и усами. Под фото ведущая «Дома-2» подняла тему отношения женщин к растительности на лице мужчин.

Этот кадр не оставил без внимания бывший участник телестройки Май Абрикосов. Он тут же напомнил Бородиной о том, что она буквально недавно раскритиковала тиктокера Даню Милохина за то, что тот для фото переоделся в женское платье. Тогда ведущая действительно агрессивно отреагировала на снимок, заметив, что такое могут увидеть дети и неправильно понять.

«И эта женщина обвиняла Милохина в нарушении гендерной грани?! А сама! Дети Ксении не увидят в «Инстаграме» маму с бородой, не впитают, не потеряют ориентиры?» — обвинил Бородину в лицемерии Абрикосов.

В последнее время о Бородиной стали все чаще нелестно отзываться экс-звезды и участники «Дома-2». В преддверии открытия проекта модель и блогер Виктория Боня пожаловалась, что именно из-за Бородиной ее не взяли на пост ведущей возобновленного проекта.

Ксения Бородина Май Абрикосов даня милохин
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