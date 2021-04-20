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Продюсер Роднянский назвал фильм, который может получить главный «Оскар»
instagram.com  /  @alexander.rodnyansky
Общество

Продюсер Роднянский назвал фильм, который может получить главный «Оскар»

Москва, 20 апреля. Режиссер и продюсер Александр Роднянский поделился своим прогнозом по итогам главной премии киноиндустрии «Оскар».

Роднянский с 2016 года является членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Режиссер четыре раза номинировался на «Оскар», поэтому его можно считать экспертом по этой премии. Продюсер назвал кинокартину, которая, по его мнению, может получить в этом году награду в номинации «Лучший фильм».

«Все мы понимаем, что главный «Оскар» возьмет «Земля кочевников»», — сказал Роднянский.

кадр из фильма «Земля кочевников»  / 

Режиссер считает, что сыгравшая в этой ленте актриса Фрэнсис Макдорманд возьмет на грядущей церемонии третью статуэтку. Победу в номинации «Лучший международный фильм» продюсер предрек кинокартине «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, пишет kp.ru.

Названный Роднянским фильм «Земля кочевников» уже завоевал не одну награду. Например, киноленте досталась главная премия Гильдии режиссеров США.

Оскар кино роднянский
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