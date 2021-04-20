Geely презентовала флагманский кроссовер Xingyue L в Шанхае

Шанхай, 20 апреля. Дебютировавший на автосалоне в китайской столице вседорожник получил новую систему полного привода и турбомотор Volvo.

Компания Geely представила в Шанхае флагманский кроссовер Xingyue L, который должен поступить в продажу на российском рынке, сообщает пресс-служба бренда.

Эта модель построена на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). В Китае автомобиль будет продаваться с 2-литровым бензиновым двигателем от Volvo, работающим в паре с семиступенчатой АКПП.

Новинка получила систему полного привода BorgWarner, беспилотную систему автоматической парковки, светодиодные фары, решетку радиатора с вертикальными ламелями, рельефный капот и большие колесные арки. Сроки появления машины у дилеров в России пока не уточняются.

Китайский автопроизводитель Geely начнет выпускать премиальные электромобили под новым брендом Zeekr, Конвейер планируется запустить уже в третьем квартале текущего года.