Путин наградил главу Бурятии за добросовестную работу

Улан-Удэ, 20 апреля. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил Почетную грамоту президента РФ Владимира Путина за добросовестный труд.

Почетную грамоту Цыденову вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В своем Instagram глава республики отметил, что будет стараться «работать дальше, чтобы оправдать доверие президента, а главное — жителей Бурятии».

«Что ни говори, а приятно! Высокая оценка моих скромных усилий», — написал Цыденов.

Ранее глава Бурятии подписал указ об образовании президиума республики. Ведомство действует в качестве постоянного рабочего органа. В его составе — первый заместитель и зампреды правительства, а также министры экономики и финансов.