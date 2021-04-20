Полуторагодовалый сын Тимати увлекся спорткарами

Москва, 20 апреля. Российский хип-хоп исполнитель Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео того, как он катается с сыном Ратмиром на картинге. Поклонники поразились увлечению мальчика.

Тимати посетил картинг с полуторагодовалым Ратмиром. По словам звезды, машины — это главная страсть его сына. Несмотря на столь юный возраст для экстремальных хобби, мальчик уверенно сидит за рулем, пусть пока еще и вместе с отцом. Тимати даже заказал для Ратмира защитный шлем, так как в продаже экипировки подобных размеров не бывает.

«Ничто так не интересует Ратмира, как машины. В полтора года это его главная страсть. Поэтому мы уже начали тренировки и даже заказали шлем, так как на этот возраст их просто не производят», — написал рэпер.

Подписчиков умилило поистине взрослое увлечение маленького мальчика. Пользователи назвали Тимати, который не экономит на детских развлечениях, лучшим папой на свете.

«Тима, ты самый крутой папа, которых я знаю и не знаю»; «Какой славный мальчик»; «Вот оно — счастливое детство», — написали фолловеры исполнителя.

Ранее стало известно, что еще одна бывшая звезда Black Star, рэпер L'One, который судился с лейблом, наконец-то вернул права на использование псевдонима и музыкального материала. Суд с компанией, в руководстве которой на тот момент был и Тимати, длился на протяжении двух лет.