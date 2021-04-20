Депутат ЗакСа Цивилев предположил, что скажет Путин о регионах в послании

Прозвучит ли что-то существенное для регионов, в частности, Северной столицы, в предстоящем послании президента Федеральному собранию, предположил депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в ходе эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Последнее, что я слышал, касалось перераспределения доходов нефтегазовых компаний, чтобы акцизы уходили в доходную часть бюджетов регионов. Здесь действительно достаточно большая проблема: у нас поставлена задача о бюджете в триллион рублей, и пока она достижима в обозрении через 2–3 года», — рассуждает эксперт.

Сейчас бюджет, по его словам, варьируется в области 600 миллиардов, а внутренний долг достиг отметки в 70 миллиардов. Отчего такое падение, если мы не торгуем сырьем, уточнили у политика.

«Это наглядный пример того, как повлияли коронавирусные ограничения, когда бизнес не работал. С чего им платить налоги, если они не получали доход от своей деятельности? Коронавирус многогранен: мы спасались от самого вируса и получили последствия в виде падения экономики», — пояснил Цивилев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако оптимистичные ноты есть: в прошлом послании президент говорил о том, что регионы нужно наделять большими полномочиями.

«Думаю, эта мысль будет развиваться. Потому что у каждого региона все-таки своя специфика и функция контроля за тем, что они исполняют, должна быть усилена. При этом мы должны дать им больше полномочий, чтобы регионы имели ресурсы для изменения ситуации непосредственно на своей территории», — заключил депутат.

Напомним, сегодня эксперты в области государственного развития собрались на конференции, чтобы обсудить тезисы предстоящего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.