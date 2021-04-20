Захарова назвала адекватным ответом РФ высылку чешских дипломатов

Москва, 20 апреля. Высылка чешских дипломатов из России является адекватным ответом государства на агрессивные действия Праги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Прага самозабвенно разрушает отношения с Москвой.

«Чем больше будет с ее стороны разрушительных действий, тем больше она получит в ответ от Москвы», — подчеркнула Захарова.

Ранее она рассказала, что Чехия опозорилась на всю международную арену заявлениями о Российской Федерации по взрывам на складах. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ, Чехия спустя время не смогла найти виновных и ответить на вопрос, что произошло.