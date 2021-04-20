Номер участницы Евровидения от Австралии покажут в записи

Канберра, 20 апреля. Австралийская певица Монтень (Джессика Алисса Серро) не будет присутствовать на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Номер участницы песенного соревнования покажут в записи.

Как сообщается на сайте Евровидения, исполнительница не сможет попасть в Нидерланды из-за пандемии коронавируса. Певица должна была ехать на конкурс в прошлом году, однако мероприятие отменилось. Монтень, которая исполнит на музыкальном соревновании песню Technicolour, совершенно не расстроилась из-за невозможности выступить живьем.

«Я до сих пор в полном восторге от того, что в этом году могу представить Technicolour, в какой бы форме не состоялось мое выступление!» — сказала участница.

От России на Евровидение поедет певица Манижа с композицией Russian Woman. Эту песню номинировали на премию Eurostory Award — 2021.