Омский губернатор хочет провести модернизацию судостроительной отрасли в регионе

Омск, 20 апреля. Развитию внутреннего водного транспорта поможет модернизация судостроительной отрасли в Омской области, считает губернатор региона Александр Бурков.

Как заметил чиновник, из Омска можно вести поставки грузов по воде. Это могут быть как продукты, так и стройматериалы. Положительная реакция получена от властей Тюменской области, также проектом заинтересовались в ЯНАО, ведутся переговоры с ХМАО, рассказал Бурков.

Регионы Обь-Иртышского бассейна должны действовать вместе. Минтранс РФ поддержал разработку межрегионального проекта», — добавил губернатор Омской области.

Бурков выразил уверенность, что в скором времени это направление станет очень перспективным.

Ранее сообщалось, что в Омске полицейский Тимур Хасанов совмещает работу и благотворительность, дарит подарки сиротам и организовывает сборы средств нуждающимся детям.