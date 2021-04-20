Депутат Железняк осудил стремление Киева «ублажить» западных покровителей

Москва, 20 апреля. Неадекватность заявлений ряда украинских депутатов и антироссийские выпады переходят все границы. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Депутат раскритиковал призывы ввести иностранные войска на Украину и разорвать отношения с Россией. По его словам, такие заявления, прежде всего, ударят по гражданам Незалежной и окончательно лишат страну мечты вернуть суверенность. Однако киевскую власть мало заботят интересы украинцев и сохранение государственности, отметил Железняк.

«Киевские марионетки США спешат ублажить своих патронов из-за океана и пойти дальше, чем их западноевропейские коллеги», — констатировал политик.

Россия сталкивается со многими внешними вызовами, которые можно выдержать достойно, подчеркнул депутат. Необходимо действовать на опережение с опорой на интересы народа и страны, резюмировал Железняк.

Американские СМИ ранее сообщили, что США прорабатывают возможность передачи вооружений для Украины в случае военного конфликта с Россией.