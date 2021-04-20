Россию назвали большим полярным медведем в отношениях с Западом

Пекин, 20 апреля. Российская Федерация является огромным полярным медведем, к которому западные страны постоянно испытывают неприязнь, заявил китайский журналист Ху Сицзинь.

Об этом он рассказал в своей статье для издания Global Times. Журналист отметил, что в последнее время против Москвы выступают страны, входившие в состав Советского Союза или в Организацию Варшавского договора.

По словам Сицзиня, с российской стороной произошла геополитическая трагедия, так как на государство набросился не только Запад, но и бывшие союзники. Он отметил, что хотя Россия и провела демократические реформы и стала конституционной страной с многопартийной системой, ее продолжают называть авторитарной.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал ряд государств отказаться от «массового антироссийского психоза» и успокоиться.