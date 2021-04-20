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Палата представителей Ливии распорядилась доработать госбюджет на 2021 год
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов
Весь мир

Палата представителей Ливии распорядилась доработать госбюджет на 2021 год

Тобрук, 20 апреля. Заседание Палаты представителей Ливии под председательством спикера Агилы Салеха завершилось. Большинство проголосовало за возвращение законопроекта о государственном бюджете на 2021 год переходному Правительству национального единства.

По информации парламента, замечания депутатов и доклад Комитета по планированию, бюджету и финансам стали причиной возврата документа ПНЕ для внесения поправок.

Ранее советник Палаты представителей по СМИ Фатхи аль-Марими заявлял, что у чиновников есть несколько правок по предложению, представленному переходным Правительством национального единства. Профильный комитет внес необходимые коррективы и отдал итоговый документ на согласование.

В конце марта премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба озвучил план госбюджета на 2021 год. Предварительная сумма казны составила 96,2 млрд динаров (1,62 трлн рублей. — Прим. ФАН).

Эти средства кабмин планирует пустить на заработную плату граждан, содержание госаппарата, инвестиции, субсидии и издержки в связи с чрезвычайными ситуациями. Документ составили на основе реализации нефтепродуктов, что позволит избежать дефицита.

ливия
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