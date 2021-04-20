Палата представителей Ливии распорядилась доработать госбюджет на 2021 год

Тобрук, 20 апреля. Заседание Палаты представителей Ливии под председательством спикера Агилы Салеха завершилось. Большинство проголосовало за возвращение законопроекта о государственном бюджете на 2021 год переходному Правительству национального единства.

По информации парламента, замечания депутатов и доклад Комитета по планированию, бюджету и финансам стали причиной возврата документа ПНЕ для внесения поправок.

Ранее советник Палаты представителей по СМИ Фатхи аль-Марими заявлял, что у чиновников есть несколько правок по предложению, представленному переходным Правительством национального единства. Профильный комитет внес необходимые коррективы и отдал итоговый документ на согласование.

В конце марта премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба озвучил план госбюджета на 2021 год. Предварительная сумма казны составила 96,2 млрд динаров (1,62 трлн рублей. — Прим. ФАН).

Эти средства кабмин планирует пустить на заработную плату граждан, содержание госаппарата, инвестиции, субсидии и издержки в связи с чрезвычайными ситуациями. Документ составили на основе реализации нефтепродуктов, что позволит избежать дефицита.