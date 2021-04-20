Россиян предупредили об угрозе бесплодия из-за употребления газировки

Москва, 20 апреля. Регулярное употребление сладких газированных напитков приводит к увеличению риска бесплодия на 20–25%. К такому выводу пришли зарубежные ученые.

Газировка с большим количеством сахара в составе провоцирует снижение фертильности. Специалисты предупредили, что, выпивая напиток ежедневно, человек рискует заработать диабет, ожирение и гормональный дисбаланс, которые тоже относятся к факторам развития бесплодия.

Так, в сладкой газировке обнаружили вещества, которые способны воздействовать на мужские сперматозоиды и их подвижность. При этом напиток представляет опасность и для женского организма, поэтому зачатие будет невозможно ни естественным путем, ни экстракорпоральным.

Испанские ученые ранее предостерегли от чрезмерного использования косметики, поскольку это также чревато бесплодием. Причиной этого оказался состав косметических средств.