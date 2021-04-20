Прибывающие из Танзании и Турции россияне обязаны дважды сдавать тест на коронавирус

Москва, 20 апреля. Россияне, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, обязаны дважды проходить тестирование на коронавирус.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Его опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию РФ необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию РФ», — говорится в документе.

При этом интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на коронавирус должен составлять не менее суток. Соответствующие изменения вступят в силу с 21 апреля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил давать скидки и льготы вакцинированным от коронавируса пенсионерам. По словам градоначальника, количество новых заболевших последние две-три недели начало расти.