Морпехи Каспийской флотилии и Северный флот провели учения на Черноморском побережье

Москва, 20 апреля. Моряки Северного флота и морская пехота Каспийской флотилии провели учения по загрузке техники на корабли, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав тренировался в погрузке и выгрузке боевой техники на десантные корабли. Маневры проходили на побережье Черного моря на одном из полигонов ЮВО. К учениям были привлечены экипажи десантных катеров и большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский».

Военнослужащие отработали организацию связи с пунктом погрузки, подход к побережью, размещение техники внутри транспортов. Одновременно с этим силы ПВО тренировались в организации обороны воздушного пространства при помощи зенитно-ракетных комплексов «Стрела-3» и «Игла», говорится в сообщении ЮВО.

Северный флот ранее направил корабли и подлодки на учения, одновременно расчеты зенитных установок С-300 и С-400 упражнялись в приведении комплексов в боевое положение.