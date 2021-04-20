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Морпехи Каспийской флотилии и Северный флот провели учения на Черноморском побережье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ
Армия

Морпехи Каспийской флотилии и Северный флот провели учения на Черноморском побережье

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 19:36

Москва, 20 апреля. Моряки Северного флота и морская пехота Каспийской флотилии провели учения по загрузке техники на корабли, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав тренировался в погрузке и выгрузке боевой техники на десантные корабли. Маневры проходили на побережье Черного моря на одном из полигонов ЮВО. К учениям были привлечены экипажи десантных катеров и большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский».

Военнослужащие отработали организацию связи с пунктом погрузки, подход к побережью, размещение техники внутри транспортов. Одновременно с этим силы ПВО тренировались в организации обороны воздушного пространства при помощи зенитно-ракетных комплексов «Стрела-3» и «Игла», говорится в сообщении ЮВО.

Северный флот ранее направил корабли и подлодки на учения, одновременно расчеты зенитных установок С-300 и С-400 упражнялись в приведении комплексов в боевое положение.

учения северный флот морпехи каспийская флотилия
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