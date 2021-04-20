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Депутат Цивилев заявил о необходимости развивать инфраструктуру Арктики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Политика

Депутат Цивилев заявил о необходимости развивать инфраструктуру Арктики

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 19:30

Санкт-Петербург, 20 апреля. Северный морской путь и инфраструктуру Арктики необходимо развивать, у России нет другого пути, заявил депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

Об этом он рассказал во время онлайн-эфира на тему «О чем скажет президент России в послании Федеральному собранию» в медиацентре «Патриот».

«С точки зрения людей, которые никогда не занимались Арктикой, это неосязаемая математика, но там идут большие битвы за залежи ископаемых, которые там есть. За это будет битва, и, если Антарктика далеко и это далекая перспектива, то в Арктику государство уже семь лет вкладывает средства, есть Северный морской путь», — отметил он.

По словам Цивилева, этот регион необходимо развивать, так как в Арктике не хватает инфраструктуры. Депутат отметил, что у России другого пути нет. Москва либо будет развиваться и доминировать, либо ее будут рвать на куски, как Советский Союз, заключил он.

Ранее сообщалось, что современная и технологичная российская военная база на острове Котельный впервые приняла на своей территории делегацию Минобороны РФ.

арктика москва цивилев
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