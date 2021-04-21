Вирусолог оценил гипотезу о возникновении смертельных вирусов в организме человека

Для возникновения смертельно опасных для человека вирусов нужен фактор извне, например, теплокровное животное. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал точку зрения канадского ученого-биохимика относительно эволюции бактерий и вирусов. По мнению зарубежного исследователя, климатические изменения на нашей планете уже через 50–100 лет могут привести к тому, что неизвестные до сих пор науке смертоносные вирусы начнут возникать внутри человеческого организма. Отмечается, что это может стать причиной появления патогенов, способных привести к вымиранию нашей популяции.

«Конкретно с данной публикацией я не знаком. В целом же это звучит, как довольно странное сообщение. Микробиота, вирусы, изменение климата… Сейчас видна какая-то попытка привязать изменения климата ко всему, чему угодно. Однако мне не кажется, что это оправдано. Все это странно звучит и кончится пшиком, уверяю вас», — сообщил вирусолог.

rskrf.ru / пресс-служба Роскачества

Алексей Аграновский акцентировал внимание на том, что наше тело в силу иммунитета и других причин не становится средой формирования страшных вирусов.

«Опасные вирусы никогда не будут возникать в нашем организме. Они появляются во внешней среде, в других животных: суслики, летучие мыши. Мне кажется крайне маловероятным, что новая болезнь может возникнуть в человеческой популяции. Тут нужен какой-то еще дополнительный фактор. Скорее всего, теплокровное животное», — отметил эксперт.

Ранее Алексей Аграновский усомнился в версии об искусственном происхождении COVID-19.