Лето — время пикников и дальних путешествий. В дороге не обойтись без еды, а следовательно, не будет лишним автомобильный холодильник. Но как выбрать хорошее устройство, которое не подведет в дороге? Мы решили изучить этот вопрос, узнать все нюансы выбора автохолодильника, а также составить рейтинг устройств.

Виды автомобильных холодильников

Для того, чтобы подобрать автомобильный холодильник, который нужен именно вам, нужно понимать, какие существуют разновидности этих устройств. Поэтому предлагаем вам изучить их:

1. Термобокс (изотермический) — пожалуй, самый простой и бюджетный вариант среди всех автомобильных холодильников. Ему не нужно внешнее питание, поскольку процесс охлаждения напрямую зависит от аккумуляторов холода. Стоит сразу отметить, что этот вид автомобильных холодильников подходит исключительно для поддержания холодной температуры уже замороженных продуктов! Поэтому температуру внутри такого устройства нельзя назвать постоянной, поскольку со временем она будет только повышаться. Какой вывод можно сделать: термобокс по принципу своей работы очень похож на термосумку, поскольку отличается он от нее, по сути, только объемами и допустимым временем поддержания низких температур.

2. Абсорбционный, или по-другому электрогазовый — устройство довольно простое и универсальное в плане подключения к питанию (газ, электроэнергия). Причем нельзя не отметить, что при питании от газа холодильник очень экономичен.

Какие достоинства часто выделяют покупатели таких устройств:

• начнем с того, что подобные виды автохолодильников довольно-таки большие — их объем порой достигает 200 литров, а значит, еды и напитков можно взять на очень большую компанию;

• кроме того, они работают практически бесшумно, что тоже выделяет данные модели среди всех остальных. Но при этом важно помнить, что, как правило, такие холодильники могут охладить еду на 20-30 градусов от окружающей среды, но температура внутри камеры редко опускается ниже нуля. Однако все же можно найти модели, которые способны охладить пищу до минус пяти градусов.

А теперь перечислим недостатки этих устройств:

• если вы собираетесь ехать на пикник в горы или знаете, что вам предстоит бездорожье, то такой холодильник для подобных путешествий абсолютно не подходит, поскольку эти устройства не переносят трясок и тем более падений;

• кроме того, эти устройства занимают очень много места в салоне и просто не поместятся в стандартный легковой автомобиль.

3. термоэлектрический — отличный вариант для тех, кому нужен качественный и небольшой автохолодильник. Благодаря тому, что в его конструкции отсутствуют компрессор и хладогены, устройство гораздо легче по весу, чем его остальные «собратья», а также проще в управлении. Кроме того, такой холодильник способен и нагревать продукты, при этом не создавая шума и хорошо перенося тряски и прочие невзгоды путешествий. Однако если вы хотите купить именно такую модель, то готовьтесь к довольно высокой стоимости, ведь это не просто охлаждающее устройство! Что еще можно сказать про термоэлектрический холодильник:

• он может охлаждать пищу на 15-30 градусов относительно температуры воздуха, однако ниже нуля температура не опустится. Температура нагрева в разных моделях отличается, но чаще всего она варьируется от 54 до 60 градусов выше нуля;

• если питание отключить, то установленная температура сохраняется примерно в течение восьми часов.

Однако даже у таких современных и модных устройств есть свои недостатки. Среди них:

• маленькая вместительность, из-за которой еда на большую компанию в холодильник точно не поместится;

• медленная регулировка температуры внутри камеры;

• большое энергопотребление;

• необходимость предварительного охлаждения продуктов непосредственно перед использованием устройства.

Еще один важный момент: как мы сказали, температура в таком устройстве регулируется довольно медленно, однако этот момент очень легко исправить, включив холодильник за несколько часов перед поездкой. Также в охлаждении холодильника помогут аккумуляторы холода. А вот использовать лед в этом случае категорически запрещено, поскольку он спровоцирует появление ржавчины в камере холодильника.

4. Компрессорный, или компрессионный — пожалуй, один из самых наименее энергозатратных вариантов, который очень быстро охлаждается и поддерживает стабильную температуру на уровне минус 18-20 градусов.

Перечислим положительные качества этих устройств, которые так нравятся покупателям:

• устройство способно не только быстро охлаждать продукты, но и замораживать их. Поэтому этот вид автохолодильников уже давно полюбился рыболовам и охотникам;

• объем подобных устройств зачастую достигает 250 литров, а значит, в такой холодильник можно уместить еду на большую компанию;

• имеется функция регулировки температуры, что дает возможность выбрать самый подходящий режим для находящихся в камере продуктов;

• если устройство выключить из сети, то камера держит одну температуру в течение шести часов.

Но и тут не обошлось без недостатков:

• во время работы этот холодильник издает сильный шум, который порой даже мешает спать;

• высокая стоимость;

• сильная чувствительность к тряскам и тем более опрокидываниям;

• больше подходит для яхт или для «домов на колесах».

5. Морозильная камера — это название известно всем. Морозильная камера есть в любом холодильнике дома, однако морозилки для автомобилей отличаются большей вместительностью и максимальной температурой охлаждения продуктов.

Начнем с преимуществ:

• большой объем;

• быстрая заморозка еды;

• охлаждение до минус 22 градусов и поддержание температуры внутри камеры с разницей окружающей среды в 40 градусов;

• сохранение холода при отключении питания в течение 12 часов.

Что касается недостатков, то их немного:

• довольно-таки большие размеры, которые не всегда подходят легковым автомобилям;

• высокая стоимость;

• большой вес.

Нюансы при выборе автохолодильника

Если вы точно определились, какой вид автохолодильника вам нужен, то это только половина дела. Есть несколько нюансов, которые обязательно стоит изучить перед покупкой той или иной модели. Вот некоторые из них:

• Объем всегда напрямую зависит от числа людей в машине. Как правило, на одного человека приходится пять литров, а значит, на семью из четырех человек необходимо 20 литров объема, на большую компанию — 50 литров и более;

• Вид холодильника, который вы хотите приобрести, должен соответствовать длительности путешествия. К примеру, термобокс не выдержит поездки длиной в несколько суток, так что внутри камеры все содержимое «благополучно» растает. Он больше подойдет для тех, кто любит совершать короткие вылазки за город. А вот модели с внешним питанием, которые не только охлаждают, но и подогревают пищу, уже отлично впишутся в длительную поездку;

• Очень важно предварительно изучить температурный диапазон заинтересовавшей вас модели. Этот параметр отражает не разницу между самой высокой и низкой температурой охлаждения, а возможность холодильника поддерживать холод даже в очень жаркую погоду. Опираться нужно на климат, в котором вы живете, — чем горячее воздух, тем больше диапазон. Только имейте в виду, что цена будет расти с увеличением этого параметра;

• Заранее продумайте, от чего будет осуществляться питание холодильника. Автохолодильники можно подключить к бортовой сети, бытовой сети или к газовому баллону. Кстати, те модели, которые подключаются к обычной розетке, можно использовать и на даче в качестве автономных холодильников;

• Чтобы избежать неприятных сюрпризов, советуем вам заранее провести все замеры салона или багажника автомобиля (в зависимости от того, где вы планируете размещать холодильник). Учтите, что устройство должно размещаться плотно и хорошо закрепляться, поскольку любые перевороты и падения могут сократить срок службы агрегата и вовсе вывести его из строя;

• Если вы привыкли к тому, что в домашнем холодильнике дверца открывается сбоку, то это не значит, что нужно искать подобный вариант и для автомобиля. Мы советуем вам отдать предпочтение именно тем моделям, у которых крышка располагается сверху. Кроме того, еще лучше будет, если сама крышка будет разделяться на несколько секций. Это поможет дольше сохранить прохладу в камере, ведь вам не придется полностью открывать холодильник, чтобы достать один небольшой продукт.

Федеральное агентство новостей /

И еще несколько советов по подбору автохолодильника

• при выборе холодильника отдайте предпочтение моделям известных брендов, гарантирующих качество своей продукции. Обязательно узнайте у продавца все о сроке гарантийного обслуживания и наличие соответствующего сервисного центра в вашем регионе;

• материал холодильника должен быть экологичным, простым в уходе и при этом устойчивым к механическим воздействиям. Любая вмятина, даже небольшая, может сказаться на работе устройства;

• убедитесь, что в холодильник поместится двухлитровая бутылка. Такой способ легко проверяет устройство на вместимость. Если бутылка не помещается, то, значит, у вас есть резон поискать автохолодильник побольше;

• проверьте надежность фиксации крышки автохолодильника: она не должна открываться и хлопать при движении автомобиля;

• не стоит выбирать модели с проводом питания длиной менее двух метров. Да, конечно, можно воспользоваться удлинителем, но об этом ли вы захотите думать, приехав на пикник?

Рейтинг автохолодильников

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

DOMETIC CombiCool ACX 35 grey

Недешевый, но отличный вариант для любителей дальних путешествий. Вместимость — 31 литр, возможно питание как от электричества, так и от газа, металлический корпус, который прекрасно очищается, а также удобная крышка — эта модель сочетает в себе все преимущества, которые могут быть у автомобильных холодильников. Также стоит отметить, что данная модель весит всего 14 килограмм, а значит, даже если наполнить устройство едой, то оно не станет неподъемным.

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Waeco-Dometic Cool-Ice CI-55

Настоящий ларец, который надолго сохранит свежесть вашей еды и обеспечит равномерное и долгое охлаждение. Объем устройства составляет 55 литров, что позволяет поместить в нем пищу на большую компанию. При этом устройство весит всего 10 килограмм. Также у этого автохолодильника есть особенность, которая удивляет многих покупателей, — внутреннее освещение. Теперь ночные перекусы на природе станут еще приятнее.

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Libhof Q-18

Компактный автомобильный холодильник, который, несмотря на свои размеры, позволяет охладить продукты для четырех человек. Его главная особенность заключается в том, что холодильник без проблем продолжает работать даже в том случае, если его наклонить на 45 градусов. Кроме того, на корпусе устройства есть специальные ремни, которыми он крепится к сидению, что предотвращает его падение. Так же как и все современные устройства, этот холодильник обладает парочкой полезных «фишек», а именно у него есть сенсорная панель управления, память настроек и защита от разряда батареи.

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Alpicool C40

Отличный холодильный контейнер для большой семьи, отправляющейся скоротать денек на природе. Максимальный объем этой модели составляет 40 литров. Возможность работы как от аккумулятора автомобиля, так и от розетки, встроенное освещение, крепкий металлический корпус, разъем для подзарядки других переносных устройств, большой температурный диапазон и возможность заморозки продуктов — это еще не все достоинства этой модели. Стоит отметить, что этот холодильник отлично помещается в легковой автомобиль.

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Ezetil E32 M 12/230V

Простой и качественный холодильник с полезным объемом и хорошим охлаждением. Холодильник может работать и от розетки, и от автомобиля, на протяжении всего путешествия охлаждая ваши продукты. Кроме того, у устройства есть регулятор температуры, позволяющий сделать хранение еды наиболее бережным и оптимальным. Помимо этого, у модели имеется еще ряд полезных функций: интеллектуальная система энергосбережения, надежное фиксирование крышки, удобные ручки для переноски и удобная камера для сохранения свежести продуктов.

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

AVS CC-24NB

Если вам нужно не только охлаждение, но и нагрев продуктов, то советуем обратить внимание на эту модель. Этот холодильник прекрасно справится с охлаждением даже скоропортящихся продуктов в жару и с разогревом ваших любимых блюд в промозглую погоду. Может подключаться как к автомобилю, так и к бытовой сети, поэтому устройство можно использовать даже в загородном доме. Корпус из прочного пластика при помощи встроенного ремня закрепляется в машине, не повреждается и надежно сохраняет прохладу в камере.