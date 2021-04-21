В Минцифры дали рецепт, как спастись от нового мошенничества под видом «Госуслуг»

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций дали советы читателям ФАН, как не стать жертвой нового вида интернет-мошенничества, связанного с порталом «Госуслуги».

Как пояснил заместитель главы Минцифры Олег Качанов, официальные письма от Единого портала приходят только с почтового адреса no-reply@gosuslugi.ru и не могут рассылаться с других адресов. Причем официальные рассылки интернет-ресурса носят информационный характер: это могут быть напоминания о сроках смены водительского удостоверения или других документов, а также поздравления с праздником. «Госуслуги» никогда не просят в письме указать банковские реквизиты или другую конфиденциальную информацию, подчеркнул собеседник агентства.

«Письмо от «Госуслуг» обязательно дублируется в личном кабинете на портале. Если письмо вызывает опасение, напрямую переходить по предлагаемой ссылке не надо. Если вы перешли по ссылке, указанной в фишинговой рассылке, внимательно проверьте адрес сайта. В случае с порталом «Госуслуг» это всегда «esia.gosuslugi.ru», — обратила внимание Качанов.

По словам сотрудников пресс-службы ведомства, мошенники на поддельных сайтах могут использовать в адресной строке слова «gosuslugi», «posobie» и прочие похожие термины. В Минцифры заверили, что после проверки мошеннические страницы блокируются.

«Проверяйте наличие официальных сообщений от «Госуслуг» в личном кабинете. При возникновении вопросов или подозрений обращайтесь в службу поддержки. В случае факта мошенничества регистратору доменных имен и хостинг-провайдеру направляется запрос на блокировку фишингового ресурса», — добавил замглавы Минцифры России.

В свою очередь руководитель аналитического центра Лиги безопасного интернета Евгений Сулейманов также порекомендовал интернет-пользователям оплачивать штрафы только в личном кабинете «Госуслуг» и не переходить по ссылкам в письмах. Он назвал признак, по которому можно безошибочно определить, что сайт, на который вы попали, — подделка.

«В адресной строке браузера должно стоять изображение замочка. Этот знак означает, что сайт имеет защитный сертификат и соединение осуществляется по протоколу HTTPS, то есть безопасно. «Замочек» стоит в адресной строке всех государственных учреждений, в том числе и в адресной строке портала «Госуслуги». «Замочка» рядом с названием «gosuslugi» нет? Это мошенники!»

Эксперт заметил, что преступники рассчитывают на невнимательность граждан. Помимо отсутствия знака протокола фейковый сайт может выдать неправильно написанное название, в котором не хватает одной буквы, например, «gosulugi» вместо «gosuslugi», либо «net» или «com» вместо «ru» после точки.

Prt Scr /

Отметим, что корреспондент ФАН сам чуть не стал жертвой мошенников — на его электронный почтовый ящик пришло письмо с адреса bic78@yandex.ru, в котором жулики под видом представителей «Госуслуг» требовали оплатить некий штраф.