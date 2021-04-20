Эксперты обсудили темы обращения Владимира Путина к ФС РФ

Во вторник, 20 апреля, в пресс-центре «Патриот» состоялся организованный ФАН онлайн-эфир на тему «О чем скажет президент России в послании Федеральному собранию».

Обозреватели и аналитики Института современного государственного развития, а также политологи и депутаты встретились в пресс-центре, чтобы обсудить главные тезисы из предстоящего выступления Владимира Путина.

Первому слово было предоставлено директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову. Он предположил, что послание президента будет состоять из трех блоков: социального, касающегося поддержки населения, работы со школьниками и падению доходов домохозяйств; экономического, в котором Путин поставит задачу перед правительством РФ сформировать стратегию развития страны (все страны в текущем году постепенно выходят из вызванного коронавирусом кризиса, и Россия не должна стать исключением); а также внешнеполитического, в котором глава государства объявит об ответе на внешние вызовы, исходящие, в частности, от США.

Солонников считает, что должное внимание главы государства будет уделено также и падению уровня нефтегазовых доходов (на 30% за первый квартал текущего года). Политолог отметил, что у этого есть как положительные, так и негативные последствия, связанные с вызовами для крупных компаний из этой сферы, которые являются серьезными налогоплательщиками.

«Думаю, в послании будет говориться о высокотехнологичные сферах. Так, президент скажет, что Россия начинает развитие IT-индустрии и внедряет прорывные направления цифровизации. О том, насколько это важно, говорят даже санкции Соединенных Штатов, львиная доля которых приходится именно на IT-сферу», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев убежден, что часть своего послания президент посвятит пандемии коронавируса.

«По большому счету, мир перевернулся, — заявил региональный парламентарий. — Перевернулся и наш городской бюджет. Экстренно снимали средства с различных проектов на больницы и на перепрофилирование врачей. Надо понимать, что история с коронавирусом еще не пройдена, но при этом мы зарегистрировали уже две вакцины и можем считаться одной из передовых стран в медицине, хотя все думали, что Россия ни на что не способна».

Цивилев также рассказал, получат ли регионы РФ поддержку в плане федерального финансирования.

«Руководство страны хочет перераспределить доходы нефтегазовых компаний, чтобы они уходили в областной бюджет. Оптимизм — в том, что в прошлом году Путин уже говорил, что регионы должны иметь большие полномочия. Каждый из них имеет свою особенность и должен иметь ресурсы для быстрого реагирования на те или иные ситуации», — убежден депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политолог Марат Гогуадзе заявил, что в ходе послания Федеральному собранию президент уделит особое внимание космической отрасли, в которой в последнее время сильно растет конкуренция.

«Мы были первыми, кто запустил спутник в космос! — напомнил эксперт. — А теперь, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, было принято решение о создании собственной космической станции. Это было продиктовано интересами страны! Пусть оно и дорогостоящее, но оно назрело. Один из блоков станет туристическим: наша страна активно готовится к космическому туризму».

Собеседник ФАН убежден, что Путин затронет тему создания отечественных интернет-сервисов на фоне цензурирования российского контента со стороны иностранных соцсетей.