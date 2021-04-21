В Индии началась вторая волна пандемии коронавируса

Нью-Дели просит у США обеспечить поставку компонентов для производства анти-коронавирусных вакцин, Facebook заключил сделку о покупке возобновляемых источников энергии в индийском штате Карнатака, Китай вербует тибетцев для службы на границе с Индией. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия просит о помощи

Адар Пунавалла, генеральный директор Института сывороток Индии, публично обратился к президенту США Джо Байдену через Twitter. Он попросил снять введенное еще Дональдом Трампом эмбарго на экспорт фармацевтического сырья из Штатов. Индийское правительство также направило официальный запрос в администрацию президента США с аналогичной просьбой.

Respected @POTUS, if we are to truly unite in beating this virus, on behalf of the vaccine industry outside the U.S., I humbly request you to lift the embargo of raw material exports out of the U.S. so that vaccine production can ramp up. Your administration has the details. ???????? — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 16, 2021

Джо Байден и его предшественник использовали Закон об оборонном производстве военного времени, который предписывает американским компаниям отдавать приоритет производству вакцин COVID-19 и средств индивидуальной защиты для внутреннего потребления.

В администрации Байдена заявили, что понимают фармацевтические потребности Индии, и пообещали должным образом рассмотреть этот вопрос. Там отметили, что нынешние трудности с экспортом критического сырья, необходимого для производства вакцин COVID-19, в основном связаны с действием документа.

‘We understand India’s pharmaceutical requirements’: Biden admin on vaccine’s raw material supply issueshttps://t.co/PUyrZJbsT2 — The Indian Express (@IndianExpress) April 20, 2021

Поскольку США увеличили производство вакцин Pfizer и Moderna, американские поставщики сырья, которое пользуется высоким спросом у крупных индийских производителей, обслуживают только внутренние заказы.

Этот запрос можно рассматривать как реальный тест готовности США идти навстречу Индии как партнеру по QUAD и союзнику в противостоянии Китаю. Если администрация Байдена не удовлетворит просьбу Дели, где количество зараженных COVID-19 выросло за последние две недели с 8% до 16%, то в ближайшем будущем Вашингтон может не рассчитывать на создание стратегического альянса с индийцами.

Более того, китайская Global Times уже заявила, что Пекин в лице местных производителей вакцин готов помочь своему соседу. Едва ли Нарендра Моди может принять такую помощь, но это предложение — метко брошенный в огород индийско-американской дружбы камень.

Reference -

Chinese vaccine producers ready to assist Indiahttps://t.co/qz3TXDJ2oB — RealQuickAnalysis (@RealQuickInfo) April 20, 2021

Вторая волна пандемии

На прошлой неделе Индия сообщила о всплеске заболеваемости COVID-19. 18 апреля количество заразившихся увеличилось более чем на 261 000 человек. Это самый высокий ежедневный показатель с момента начала пандемии.

Ряд штатов Индии уже страдает от нехватки медицинского кислорода и мест в больницах. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что в городе осталось менее 100 коек интенсивной терапии.

Ежедневный уровень положительных тестов на коронавирус в Индии за последние 12 дней вырос практически в два раза — до 16,69%, в то время как еженедельный уровень за последний месяц увеличился до 13,54%, сообщило министерство здравоохранения страны.

Десять штатов — Махараштра, Уттар-Прадеш, Дели, Чхаттисгарх, Карнатака, Мадхья Прадеш, Керала, Гуджарат, Тамилнад и Раджастхан — дали в общей сложности 78,56% новых случаев заражения.

Великобритания, Гонконг и ряд других стран приостановили авиасообщение с Индией.

Столица Индии ушла на карантин

Вслед за штатом Махараштра и деловой столицей страны — городом Мумбаи, где введен двухнедельный локдаун — Нью-Дели отправился на шестидневный карантин. Несмотря на то, что в этот раз правительство не остановило работу общественного транспорта, новости о карантине вызвали панику среди трудовых мигрантов. Именно эта категория граждан больше всего пострадала во время прошлогоднего общенационального локдауна. Тогда сотни тысяч рабочих были вынуждены отправиться пешком из городов в свои родные деревни.

#PMModi and All state #Chiefministers of #india please help of migrants worker to reach their home.

They have not more choices or option and not have any type of transport facility so they have only option to reach their home is walking with their family.#everyone_going_home pic.twitter.com/q1IPEKTwGn — Prince Jain (@d9f43bb8a4734e1) May 20, 2020

19 апреля после объявления новостей о введении карантина автобусные и железнодорожные станции города были переполнены многочисленными трудовыми мигрантами из других штатов. Несмотря на уверения правительства и специальные инструкции полиции, которая должна была разъяснять людям, что специальные меры продлятся всего 6 дней, люди боятся, что, как и в прошлом году, карантин может быть пролонгирован на неопределенный срок.

Delhi's Anand Vihar Bus Terminus right now. Migrant citizens leaving in droves shortly after 6-day lockdown announced. #COVID19 pic.twitter.com/C9lBI4HYZi — Shiv Aroor (@ShivAroor) April 19, 2021

В 2020-м аналитики говорили о критическом влиянии «фактора трудовых мигрантов» на способность индийской экономики полноценно функционировать. Отток трудового ресурса из столицы негативно скажется на восстановлении деловой активности после снятия карантина, поскольку не все рабочие сразу вернутся обратно. Все происходящее говорит о том, что восстановление экономики после второй волны пандемии будет трудным и долгим.

ВВС Индии разработают план противодействия будущим угрозам

Министр обороны Индии Раджнат Сингх обратился к высшему командованию ВВС Индии с просьбой разработать долгосрочный план, направленный на переориентацию стратегии военно-воздушных сил. Сингх также попросил старших офицеров сформировать стратегию, направленную на укрепление потенциала для противодействия будущим угрозам.

Говоря об изменении международной геополитики, Сингх добавил, что в недавнем прошлом стал очевиден сдвиг фокуса с Трансатлантического на Транстихоокеанский курс. Изменение масштабов войны теперь будет включать в себя передовые технологии, асимметричные возможности и информационное доминирование, поэтому очень важно, чтобы подготовка ВВС к будущему включала эти аспекты.

Аналитики Asian Security Анит Мукерджи и Йогеш Джоши отмечали, что Нью-Дели по разным причинам перешел от стратегии «сдерживания отрицанием» к «сдерживанию наказанием».

Пример использования ВВС в целях ее реализации — ответный удар по Пакистану после теракта в Пулваме 2019 года. Тогда террорист-самоубийца направил грузовик с взрывчаткой на колонну автобусов индийских вооруженных сил. Погибло более сорока человек. В ответ Нарендра Моди распорядился нанести авиаудары по предполагаемым лагерям террористов на территории Пакистана.

Китай вербует тибетских солдат

На фоне затянувшегося противостояния с Индией на линии фактического контроля китайские военные активизировали усилия по вербовке тибетцев. С начала 2021 года по всему Тибетскому автономному району проводятся специальные кампании.

Massive PLA Recruitment rallies going on in Tibet, China desperately trying to induct more Tibetans into own ranks, as per intel reports. — Indian Military News (@indmilitarynews) April 18, 2021

В индийских СМИ со ссылкой на сообщения разведки появилась информация о том, что Народно-Освободительная Армия Китая (НОАК) намерена создать специальное подразделение тибетской армии. Если план будет реализован, то оно станет первым формированием НОАК, состоящим из солдат определенной этнической принадлежности.

Несмотря на то, что Индия и Китай успешно рассоединили свои войска в районе озера Пангонг Цо, переговоры об отводе солдат и техники в других точках соприкосновения пока зашли в тупик. Китайская сторона отказалась от всех предложений, сделанных индийскими военными. Тем временем Нью-Дели усилил на 10 000 человек 17-й горный ударный корпус — единственный корпус индийской армии, который отвечает за проведение наступательных операций против Китая в случае войны.

Похоже на то, что отвод войск из Ладакха был вызван в большей степени климатическими причинами, чем готовностью обеих сторон закончить противостояние. С наступлением весны китайская позиция стала более жесткой. Вероятно, летом произойдет обострение конфликта.

В Индии проходит религиозный фестиваль Кумбх Мела

Кумбх Мела, или праздник кувшинов — одно из самых священных паломничеств в индуизме. Верующие собираются в городе Харидвар и купаются в водах Ганга, которые, как они верят, освободят их от грехов и избавят от круговорота рождения и смерти.

Фестиваль длится от одного до трех месяцев. В этом году, невзирая на пандемию, фестиваль Кумбх Мела посетили 3,5 миллиона паломников.

Последние недели в Индии отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Многие комментаторы в СМИ задают вопрос о том, почему правительство разрешило проведение столь многолюдного праздника. Правящая Народная партия Индии (БДП), придерживающаяся активной проиндуистской позиции, предпочла рискнуть распространением инфекции нежели вызвать недовольство у своих избирателей.

Facebook закупает в Индии возобновляемые источники энергии

К 2030 году Индия может стать третьей по величине экономикой мира. Сейчас более 80% электроэнергии в стране поступает от сжигания угля, нефти и биомассы. Для достижения поставленной Нарендрой Моди цели (175 ГВт установленной возобновляемой мощности к 2022 году) государство нуждается в ускоренном развитии этой отрасли.

Медиагигант Facebook согласовал свою первую в Индии сделку по покупке возобновляемых источников энергии у местной компании Wind Power Project.

Проект ветроэнергетики мощностью 32 мегаватта, расположенный в южном индийском штате Карнатака, является частью более крупного портфеля ветро- и солнечных проектов, над которыми Facebook и базирующаяся в Мумбаи компания CleanMax совместно работают для поставки возобновляемой энергии в электрическую сеть Индии.