В Госдуме предлагают запретить офшорные счета для российских бизнесменов

Москва, 20 апреля. Россия теряет более пяти триллионов рублей в год, которые могли бы поступать в бюджет в виде налогов. Это происходит из-за существования офшорных зон.

Такую животрепещущую тему поднял депутат Государственной думы РФ Николай Арефьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, российскими бизнесменами зарегистрированы юридические адреса в 84 странах.

«У нас 44 тысячи предприятий зарегистрированы за рубежом, в офшорах, в 84 государствах мира. И наше государство заключило с этими 84 государствами договор об избежании двойного налогообложения. И отказалось от своей части налогов, которые они должны уплачивать», — пояснил Арефьев.

По подсчетам депутата, Россия потеряла около пяти триллионов за год. По его словам, с Кипром и Нидерландами такой договор был денонсирован. Но на счета оставшихся 82 государств деньги продолжают поступать.

На Кипре общая сумма средств составила 186 миллиардов долларов. Для примера: в Сингапур только за 2017 год было отправлено десять миллиардов долларов.

«Они нам что, не нужны? Почему мы эти деньги отдаем? И как помогать этим предприятиям, которые сегодня зарегистрированы в офшорах?» — говорит Арефьев.

Ранее заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач предлагал другой способ возвращения российских денег с зарубежных счетов.