Бывший бойфренд Бузовой похвастался кубиками пресса в мокрой футболке

Москва, 20 апреля. Экс-возлюбленный певицы Ольги Бузовой, рэпер и блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, продемонстрировал поклонникам преобразившуюся фигуру.

Бывший бойфренд исполнительницы хита «Мало половин» опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram. Дава выложил два фото, на которых предстал перед фанатами в белой, мокрой футболке. Манукян похвастался кубиками пресса.

«Попал под дождь немножечко», — подписал кадры рэпер.

Новые фотографии взбудоражили подписчиков блогера, особенно представительниц женского пола. Фанатки оставили под снимками Давы множество комплиментов.

«Радуй нас такими фотографиями больше»; «Девочки, тащите огнетушитель! Шикарен!»; «Эх, вот кого потеряла Бузова»; «Прямо красавчик», — написали восхищенные поклонницы.

instagram.com / @dava_m

Некоторые комментаторы однако не упустили повод раскритиковать Манукяна за фото в мокрой майке. По мнению этой части подписчиков, рэпер добился шикарной фигуры на снимке вовсе не благодаря стараниям в спортзале.

«Кубики нарисовал?»; «У тебя ж не было кубиков! А, ты ж силикон туда вставил»; «Сколько стоит такой пресс пришить?» — написали недовольные поклонники.

После расставания с Бузовой Дава признавался, что считает себя бабником. Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников в комментарии ФАН объяснил, что скрывается за этим понятием.