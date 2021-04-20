Заговорит ли президент об индексации пенсий во время послания? Отвечает политолог Солонников

Санкт-Петербург, 20 апреля. Многие эксперты прогнозируют, что в ходе завтрашнего послания президента Федеральному собранию точно прозвучит долгоиграющая тема индексации пенсий работающим пенсионерам. Свое мнение по этой позиции в ходе эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» озвучил Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

«Не думаю, что это серьезный элемент всего послания, но, конечно, будет сказано о поддержании различных слоев населения. Недавно ВШЭ во время очередных прогнозов писала, что Россия стоит на пороге введения гарантированного базового дохода. Это был бы революционный шаг, и он обсуждается, но вряд ли он будет сейчас введен», — рассуждает эксперт.

Солонников поясняет, что смысл такого эксперимента в том, чтобы сократить расходы на обслуживание выплат. Все средства — а это сами выплаты и сопутствующие им траты на проверку обоснованности, точечную рассылку и т. д. — ликвидируются и ровным слоем распределяются среди людей. При таком подходе получать россияне будут очень немного.

«Но это интересный эксперимент, его можно было бы обсуждать. Я думаю, что и про точечные выплаты, и про пенсионеров будет что-то сказано», — заключает политолог.

Напомним, что сегодня эксперты-политологи встретились в пресс-центре для обсуждения тезисов из предстоящего выступления главы государства.