Политтехнолог рассказал о трех блоках послания Путина Федеральному собранию

Москва, 20 апреля. Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет состоять из трех блоков. Об этом рассказал политтехнолог Дмитрий Солонников.

Директор Института современного государственного развития сообщил, что первый блок послания будет социальным. Президент посвятит его поддержке населения, работе со школьниками, реакции на падение доходов домохозяйств. Второй блок включает в себя экономические проблемы и работу с ними при новом составе кабмина, поделился Солонников в эфире ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «О чем скажет президент России в послании Федеральному собранию».

Третий раздел будет содержать в себе ответы Владимира Путина на внешние вызовы. По мнению политтехнолога, российский лидер обязательно что-то скажет на фоне обострения отношений с США и Чехией. Внутренние вызовы попадут в третий блок, добавил эксперт.

Аналитики, депутаты, политологи и обозреватели встретились в пресс-центре для обсуждения ключевых тезисов главы государства во вторник.