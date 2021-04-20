Sohu: нестандартный маневр России отправил украинский флот в полугодовой «отпуск»

Пекин, 20 апреля. Россия анонсировала крупные учения в Черном море, что на шесть месяцев вывело из игры часть ВМСУ. На это обратили внимание эксперты из КНР.

Флот Украины переживает не лучшие времена после возвращения Крыма в состав России. Керченский пролив теперь контролируется Москвой, под надзором находится корабельный трафик между Азовским и Черным морями. Недавний анонс учений ВМФ РФ заблокировал часть украинских кораблей в Азовском море, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных обозревателей китайского издания Sohu.

«Маневр россиян привел в ярость Украину», — считают авторы.

Россия на шесть месяцев закрыла для прохода участок Черного моря у Керченского пролива для прохода иностранных боевых кораблей. Одновременно было объявлено о проведении крупных военно-морских маневров в регионе. Незадолго до этого Киев направил часть флота в Азовское море для собственных учений. Нестандартный маневр РФ отправил украинских моряков в полугодовой «отпуск», с иронией пишут китайские аналитики. В Черное море также направлялись два корабля ВМС США, которые предпочли изменить курс после начала российских маневров.

В Минобороны ранее сообщили об учениях Черноморского флота, в которых было задействовано более 20 кораблей и три эскадрильи штурмовой авиации.