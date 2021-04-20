Певица Билли Айлиш засветилась на фото в обнимку с начинающим актером

Лос-Анджелес, 20 апреля. Американскую певицу Билли Айлиш заметили на прогулке вместе с актером Мэттью Тайлером Ворсом, который только начинает подниматься по карьерной лестнице в Голливуде.

Обладательница премии «Грэмми» попала в кадр корреспондентов иностранного издания Page Six. На опубликованных снимках Билли Айлиш вместе с будущей звездой Голливуда выгуливает собаку породы питбуль в Санта-Барбаре, штат Калифорния. На протяжении всей прогулки пара периодически обнималась, иногда Ворс просто держал певицу за плечо. При этом Айлиш и сама не стеснялась проявлять нежность — она клала голову на плечо своему бойфренду.

После слитых в СМИ кадров актер внезапно закрыл Instagram. Никаких официальных комментариев ни представители пары, ни сами звезды не давали.

Недавно фанаты обсудили в Сети новый имидж любимой певицы. Перевоплощение в блондинку позабавило поклонников творчества певицы, они сравнили ее с российской исполнительницей Ириной Аллегровой.