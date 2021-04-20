«Мы не изображаем жертв»: родственники убитого афроамериканца требуют справедливости

Шарлотта, 20 апреля. Сотрудники Службы федеральных маршалов США застрелили афроамериканца Фрэнки Дженнингса на парковке у автозаправки Citgo. Полиция и маршалы предъявили публике пистолет, найденный у убитого, но до сих пор не показали записи с камер видеонаблюдения. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) обратил внимание на резонансный случай полицейского насилия в своем Telegram-канале.

Дженнигс был застрелен в свой 32-й день рождения. Сотрудники Службы федеральных маршалов имели на руках несколько ордеров на его арест. При попытке задержания мужчина вступил в схватку с правоохранителями и был застрелен — согласно заявлению маршалов, «он представлял собой смертельную угрозу». Впоследствии был предъявлен пистолет убитого.

Американские полицейские носят нагрудные камеры, но не маршалы. Рядом с местом происшествия не оказалось ни одного человека, который бы мог рассказать точно, что там произошло. Маршалы затруднились объяснить, успел и пытался ли Дженнингс перед смертью поднять пистолет.

Сцену на парковке могли заснять по крайней мере три камеры наружного наблюдения. Семья мужчины, погибшего в конце марта, потребовала обнародовать их записи. Однако полиция до сих пор не сделала этого и отказывается обсуждать «те доказательства, которые у нас есть и те, которых у нас нет», как заявил начальник полицейского управления Шарлотты.

Родственники погибшего провели несколько акций с требованием обнародования всех доказательств.

Corine Mack, president of Charlotte-Mecklenburg @NAACP, speaking.

Family of Frankie Jennings also here. pic.twitter.com/lStGnnzJOX — Brandon Hamilton (@BHAMonTV) March 23, 2021

«Мы не изображаем из себя жертв, — заявила СМИ Латонья Дженнингс, сестра убитого, требуя справедливого расследования этого случая. — Я не говорю, что мой брат ни в чем не повинен, но он отец, он сын, он брат…»

Инициативная группа российского ФБР считает случившееся примером полицейского насилия. В связи со случившимся направлены письма к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду с призывом разъяснить ситуацию по текущему делу.