В МВД РФ определили победителей Всероссийского творческого конкурса о службе в органах

Москва, 20 апреля. Итоги Всероссийского творческого конкурса о службе в правоохранительных органах подвели в Следственном департаменте МВД России.

Жюри конкурса в течение трех недель анализировали и оценивали более 500 творческих работ, которые прислали на участие в шести категориях. Среди направлений были «Лучшая фотография», «Лучшее литературное произведение», «Лучшая творческая работа», «Лучший видеоролик», «Лучшее поэтическое выступление чтецов» и «Лучшее музыкальное выступление».

Члены экспертного жюри отметили усилия сотрудников следственных подразделений, которые целыми коллективами работали над серией совместных проектов. Кроме того, такие мероприятия помогают развивать творческие навыки у работников органов, а также сплачивать личный состав, передают «Ветеранские вести».

Кроме того, сейчас проходит всероссийский конкурс бизнес-проектов. На федеральный этап удалось выйти четырем волгоградцам. Их кандидатуры отобрали из 950 поданных жителями города заявок.