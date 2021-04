Полиция отказалась считать убийство в Сан-Диего массовой перестрелкой

Сан-Диего, 23 апреля. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в Сан-Диего, Калифорния. Об этом сообщает управление полиции города.

О подробностях происшествия рассказал офицер местного полицейского департамента Джон Баттл. По его словам, выстрелы прозвучали 22 апреля около 22:30 по местному времени в квартале Газовых фонарей.

#BREAKING shooting in downtown #SanDiego near 5th and Island Ave. Officer on scene tells me this was not a mass shooting but people were hurt. @nbcsandiego pic.twitter.com/JxzyzXtV5Z