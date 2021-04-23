Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 15:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:31
Общество
Найдена причина повторного заражения COVID-19 при высоком уровне антител
15:28
Общество
Детский медицинский автопоезд начал работу в Приморье, ФАН узнал подробности
15:28
Армия
ЗРК «Панцирь-С» ликвидировали технику условного противника на учениях под Астраханью
15:26
Общество
РЖД объяснила сбой в работе сайта после объявления о 10-дневных выходных в РФ
15:26
Шоу-бизнес
Наставник шоу «Танцы» Мигель рассказал о конфликте с Егором Дружининым
15:26
Общество
Анна Кузнецова: Кешбэк с оздоровительного отдыха поможет уберечь лагеря от закрытия
15:26
Общество
«Делаем с душой»: продукцию красноярских заключенных выставят на продажу
15:25
Общество
Минобрнауки заявило, что 18 регионов РФ получат вакцину «КовиВак» до 25 апреля
15:24
Весь мир
Колесо обозрения с людьми «повалилось» в одном из парков развлечений Хартума
15:23
Происшествия
Мать с младенцем погибли от угарного газа в Тульской области
15:23
Общество
Прямой эфир: ток-шоу ФАН «Слово против слова»
15:19
Политика
Война США против России в киберпространстве открыла для Москвы многомиллиардный рынок
15:18
Общество
Опубликован календарь выходных дней на майские праздники в России
15:18
Шоу-бизнес
Хореограф Мигель высказался о причинах закрытия шоу «Танцы» на ТНТ
15:17
Общество
Навальный заявил о прекращении голодовки
15:16
Технологии
Рогозин: эскизный проект космического ракетного комплекса «Байтерек» завершен
15:12
Политика
Матвиенко оценила вероятность встречи Путина и Байдена
15:12
Общество
Шереметьево планирует открыть международный терминал в начале 2022 года
15:09
Общество
Подмосковные хозяйства отчитались о производстве яиц в первом квартале 2021 года
15:07
Технологии
В РКК «Энергия» назвали сроки полета первых космонавтов на российскую орбитальную станцию
Все новости

Полиция отказалась считать убийство в Сан-Диего массовой перестрелкой

Весь мир
Полиция отказалась считать убийство в Сан-Диего массовой перестрелкой
wikipedia.org  /  Alen Ištoković / CC BY 3.0

Сан-Диего, 23 апреля. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в Сан-Диего, Калифорния. Об этом сообщает управление полиции города.

О подробностях происшествия рассказал офицер местного полицейского департамента Джон Баттл. По его словам, выстрелы прозвучали 22 апреля около 22:30 по местному времени в квартале Газовых фонарей.

Баттл сообщил, что полиция исследует по крайней мере четыре места происшествия, где были совершены выстрелы. Хотя есть четыре жертвы, один человек погиб, в полицейском управлении не рассматривают происшествие в качестве случая массовой стрельбы.

Подозреваемый в совершении вооруженного нападения уже задержан, его личность не раскрывается. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Стрельба в Сан-Диего пополнила статистику случаев вооруженного насилия, регулярно происходящих в разных городах США. где только в течение прошлых выходных было убито десять человек, еще 20 получили ранения.

сша сан-диего стрельба в сша
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 133359 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 108169 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 91926 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 57018 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 47024 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Весь мир / Полиция отказалась считать убийство в Сан-Диего массовой перестрелкой
Рейтинг@Mail.ru