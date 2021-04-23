Полиция отказалась считать убийство в Сан-Диего массовой перестрелкой

Сан-Диего, 23 апреля. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в Сан-Диего, Калифорния. Об этом сообщает управление полиции города.

О подробностях происшествия рассказал офицер местного полицейского департамента Джон Баттл. По его словам, выстрелы прозвучали 22 апреля около 22:30 по местному времени в квартале Газовых фонарей.

#BREAKING shooting in downtown #SanDiego near 5th and Island Ave. Officer on scene tells me this was not a mass shooting but people were hurt. @nbcsandiego pic.twitter.com/JxzyzXtV5Z — Dana Griffin (@DanaGriffinNBC) April 23, 2021

Баттл сообщил, что полиция исследует по крайней мере четыре места происшествия, где были совершены выстрелы. Хотя есть четыре жертвы, один человек погиб, в полицейском управлении не рассматривают происшествие в качестве случая массовой стрельбы.

Подозреваемый в совершении вооруженного нападения уже задержан, его личность не раскрывается. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Стрельба в Сан-Диего пополнила статистику случаев вооруженного насилия, регулярно происходящих в разных городах США. где только в течение прошлых выходных было убито десять человек, еще 20 получили ранения.