Жена Степана Меньщикова простила изменившего ей мужа

Москва, 20 апреля. Ангелина Монах, жена бывшего участника телестройки «Дом-2» Степана Меньщикова, написала в Instagram, что простила мужа, которого ранее уличила в измене.

Сейчас в супружеской жизни Монах и Меньщикова непростой период. Об этом экс-участница проекта «Дом-2» написала в Instagram, сообщив, что все же решила простить неверность мужа, от которого воспитывает дочь Степанию.

«Вы все видели, что в моей жизни сейчас происходит не самый простой период со Степой. Но это лишь небольшие трудности на нашем пути! Мы искренне любим друг друга», — отметила звезда телепроекта.

Ангелина Монах также самостоятельно воспитала еще двух дочерей. Она призналась, что в жизни ей часто попадались люди с недобрыми намерениями, однако это не сломило ее дух. Жена Меньщикова поменяла свое отношение к окружающему миру: она перестала воспринимать проблемы близко к сердцу и теперь смотрит на все через призму улыбки и добра. Монах пожелала своим подписчикам любви, а также не тратить себя на гнев и злость.

Известная пара покинула телепроект в середине октября прошлого года. Об этом Ангелина Монах сообщила у себя в блоге, написав, что их маленькая дочь не должна расти под прицелом камер.