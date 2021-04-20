Тульское оружие на тульском Параде Победы. Что увидят зрители в городе-герое

Тула, 20 апреля. Город-герой в День Победы обязательно увидит праздничный парад на главной площади. Вопросы его проведения уже обсуждают в Туле, а также активно ведут подготовку к мероприятию.

В составе пеших колонн в параде примут участие военнослужащие воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС и УФСИН, кадеты суворовского военного училища и полицейского юридического колледжа, а также воспитанники патриотических организаций региона. Особо важным для оружейной столицы станет наличие на параде военной техники.

«Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша». Воздушная часть парада будет представлена пролетом вертолетов авиации Западного военного округа», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Современные достижения тульских оружейников обязательно будут продемонстрированы на параде. Впервые зрители смогут увидеть зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СА» арктический и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2.

Ранее ФАН сообщал о том, что в правительстве Тульской области в рамках развития региона рассматривают вариант строительства высокоскоростной магистрали между Тулой и Москвой.