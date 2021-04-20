«Главное — отчитаться перед кураторами»: Гаспарян указал на причины паники руководства ФБК

Москва, 20 апреля. «Срочность» заявленного митинга в поддержку блогера Алексея Навального говорит о панике среди руководства ФБК (признан в РФ иноагентом), утверждает публицист Армен Гаспарян.

Сторонники осужденного в России Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов анонсировали проведение очередной акции в поддержку своего лидера — несанкционированные мероприятия планируется проводить на центральных площадях в регионах РФ, пишут Nation News. Политолог и публицист Армен Гаспарян напомнил, что активисты ФБК находятся за границей, а потому не могу сами принять участие в митингах, зато могут координировать протесты в России издалека.

«Паникующие Волков и Жданов из-за границы толкают людей под дубинки. Многие до сих пор не могут расплатиться со штрафами, суды в процессе, а жирующие за счет пожертвований лидеры ФБК выгоняют их снова. Подставляют своих сторонников максимально откровенно, особенно в свете вероятности признания фонда экстремистской организацией», — утверждает политолог.

Он акцентировал внимание на том, что при этом сторонники скандального российского блогера даже не предпринимали никаких попыток для того, чтобы согласовать мероприятие, что автоматически делает ее незаконной и несет административную или уголовную ответственность для участников.

«Хотя что там согласовывать, сейчас даже майские праздники в Москве не планируются, потому что ковид и нельзя допустить третьей волны. А эти гонят людей на улицы, потому что им на всех плевать. Главное — отчитаться перед кураторами», — подытожил Гаспарян.

Учитывая массовое бегство членов ФБК, стоит отметить, что едва ли не единственной в стране из представителей организации осталась юрист Любовь Соболь, которой в феврале текущего года были предъявлены обвинения по «санитарному делу» (ст. 236 УК РФ) и по делу о проникновении в жилье (ч. 2 ст.139 УК РФ).