Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Балтийским морем

Москва, 20 апреля. Германии, Дании и Финляндии пришлось поднимать свои истребители для сопровождения российских ракетоносцев Ту-160 во время их полета над нейтральными водами Балтийского моря.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что российские ракетоносцы дальней авиации выполняли плановый полет. Подчеркивается, что экипажи регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота», — заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 ВКС РФ провели комплексные учебные тренировки в Республике Коми.