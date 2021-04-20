Мюнхенская «Бавария» отказалась от участия в Суперлиге Европы

Мюнхен, 20 апреля. Президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил, что команда не станет участником Суперлиги Европы.

Пресс-служба «Баварии» на официальном сайте опубликовала заявление президента клуба Герберта Хайнера. Он сообщил, что мюнхенцы отказались от участия в новом турнире — Суперлиге Европы.

«Члены клуба и болельщики отвергают идею Суперлиги. «Бавария» стремится к тому, чтобы европейские клубы продолжили участвовать в таком прекрасном и эмоциональном соревновании, как Лига чемпионов», — подчеркнул Хайнер.

О присоединении к Суперлиге уже сообщили 12 клубов, представляющих Серию А, Ла Лигу и АПЛ. «Баварии» и дортмундской «Боруссии» дали 30 дней на вступление в число участников — основателей турнира.

Ранее стало известно, что три клуба могут быть исключены из текущего розыгрыша Лиги чемпионов из-за участия в Суперлиге. Об этом сообщил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер.