Австралийские ученые выявили причины «грозовой астмы»

Мельбурн, 20 апреля. Термин «грозовая астма» появился в 2016 году после резкого увеличения числа приступов болезни в Австралии. Тогда им предшествовала гроза.

«Грозовая астма» имеет место в случаях, когда ветер разносит по воздуху частицы аллергенов, являющиеся причиной приступов у аллергиков. Всего из литературы известно о 22 вспышках «грозовой астмы», а первый случай произошел в 1983 году.

Кэтрин Эммерсон из Австралийской организации научных и промышленных исследований отметила, что десять из 22 вспышек наблюдались на территории Австралии. Подобный феномен возникает при конкретной скорости ветра, определенной частоте разрядов грозы, влажности воздуха и т. д. Главным критерием является наличие пыльцы растений в воздухе в процессе грозы. Так было в 2016 году в Мельбурне, когда медики зарегистрировали десять летальных исходов.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по поводу вакцинации тем, кто болен бронхиальной астмой. По словам доктора медицинских наук Натальи Пшеничной, больным перед прививкой следует проконсультироваться с лечащим врачом.