Ян Гамачек заявил о возможной высылке всех российских дипломатов

Прага, 20 апреля. Власти Чехии могут выслать из страны всех российских дипломатов, такую возможность не исключил вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек.

По словам чиновника, от России он ожидал «немного другой реакции». Сейчас Прага должна распределить «по фазам» ответ для Москвы, добавил он.

«Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему — и на строительство отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», — пишет Гамачек в Facebook.

Ранее Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, в ответ Москва приняла зеркальные меры и отправила домой 20 чешских сотрудников дипмиссии. Как заявил чешский премьер Андрей Бабиш, высылка сотрудников посольства в Москве является «неприемлемой и недопустимой».

Ян Гамачек добавил, что Чехия просит сторонников из Евросоюза и НАТО выслать российских дипломатических сотрудников в знак солидарности с Прагой.